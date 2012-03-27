Бывшая жена экс-участника "Дома-2" Михаила Терехина Кристина рассказала, что сочувствует Ксении Бородиной. Она сочувстует телеведущей, считая, что Михаил использует Ксюшу как перевалочный пункт.

Бывшая супруга возлюбленного Ксении Бородиной рассказала скандальные подробности о жизни с Михаилом.

Ксюша в курсе, что буквально через три месяца их романа Терехин стал засматриваться на других девушек и часто звонит своей бывшей жене. Телеведущая очень ревнует любимого мужчину.

Но Кристина не собирается воссоединяться с Михаилом, бывшим майором угрозыска, несмотря на общего сына.

Казалось бы, парочка должна быть счастлива: Ксения и Михаил недавно отдохнули в ОАЭ, Терехин подарил своей возлюбленной кольцо.

Но недавно Терехин ушел с проекта. А предложение Ксении он еще не сделал. Где трудоустроился Терехин никто не знает. Бородина ищет подработку. Она написала в микроблоге: "Скоро лето!!! Пора свадебных церемоний!!! С удовольствием разделю с вами вашу радость и проведу ваше торжество. Телефон директора в профиле".