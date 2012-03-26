На пути «Бурановских бабушек» к покорению Европы появились препоны

Жительницы удмуртского села Бураново - участницы музыкального коллектива «Бурановские бабушки» готовятся к конкурсу «Евровидение-2012», который в мае пройдет в Баку.

Говорят, пенсионерки уже начали учить слова на азербайджанском языке. Но на их пути к покорению Европы появились препоны.

Песню Party for everybody, с которой «Бурановские бабушки» победили в российском отборочном туре «Евровидения», написал композитор Виктор Дробыш.

И эта композиция близко похожа сразу на два известных ранее произведения. Начало песни, где бабушки поют запев на удмуртском языке напоминает песню «Блеснет» группы «Калинов мост».

Напомним, эта композиция вошла в официальный саундтрек к фильму «Дом солнца». Сходство очевидное, пишет «ЭГ». Припев - ритм, мелодика и аранжировка словно списаны с легендарного хита европейской звезды - Ингрид - «Tu es fortu». Обработка, конечно, есть. По правилам «Евровидения», песня Party for everybody может быть дисквалифицирована. На конкурсе выступит дуэт - Дима Билан и Юлия Волкова?