//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Шоу-бизнес

На пути «Бурановских бабушек» к покорению Европы появились препоны

26 марта 2012, 20:50 [ «Аргументы Недели» ]

На пути «Бурановских бабушек» к покорению Европы появились препоны

Жительницы удмуртского села Бураново - участницы музыкального коллектива  «Бурановские бабушки»  готовятся к конкурсу «Евровидение-2012», который в мае пройдет в Баку.

 Говорят, пенсионерки уже начали учить слова на азербайджанском языке. Но на их пути к покорению Европы появились препоны.

Песню Party for everybody, с которой «Бурановские бабушки» победили в российском отборочном туре «Евровидения», написал композитор Виктор Дробыш.

И эта композиция близко похожа сразу на два известных ранее произведения.  Начало песни, где бабушки поют запев на удмуртском языке напоминает песню «Блеснет» группы «Калинов мост».

Напомним, эта композиция вошла в официальный саундтрек к фильму «Дом солнца». Сходство  очевидное, пишет «ЭГ».  Припев - ритм, мелодика и аранжировка словно списаны с легендарного хита европейской звезды - Ингрид - «Tu es fortu». Обработка, конечно, есть. По правилам «Евровидения», песня Party for everybody может быть дисквалифицирована. На конкурсе выступит дуэт - Дима Билан и Юлия Волкова? 

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

ИЧ

//новости партнеров

//Новости МирТесен

//В мире

На Украине придумали способ завладеть российским Крымом с помощью властей США

На Украине придумали способ завладеть российским Крымом с помощью властей США

Учредитель одного из украинских деловых журналов, блогер Игорь Бразовский придумал способ «вернуть» Крым под контроль Киева. Соответствующий пост появился на странице Бразовского в Facebook.

//В мире

Пушков оценил заявление о возможном приглашении Путина на G7

Пушков оценил заявление о возможном приглашении Путина на G7

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил возможность возвращения России в G7. "Тема приглашения России на G7 не сходит с повестки дня"

//В мире

Порошенко собрался "с гордостью" поднять флаг Украины над Донецком

Порошенко собрался "с гордостью" поднять флаг Украины над Донецком

Бывший президент Украины Петр Порошенко в День города Донецка написал пост в Facebook и пообещал поднять там украинский флаг. Порошенко пообещал, что над Донецком будет поднят флаг Украины.

//Экономика

В Киеве заявили о снижении объемов поставок дизеля из РФ

В Киеве заявили о снижении объемов поставок дизеля из РФ

Представитель главы Украины в правительстве Андрей Герус рассказал о снижении вдвое поставок дизеля из РФ. По его словам, в августе доля российского дизеля на украинском рынке составит около 20%.

//В мире

СМИ: Трамп хочет бороться с ураганами с помощью ядерных бомб

СМИ: Трамп хочет бороться с ураганами с помощью ядерных бомб

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп не раз обсуждал с чиновниками по национальной безопасности изучить вопрос об использовании ядерной бомбы для борьбы с ураганами. Об этом сообщили местные источники в понедельник, 26 августа.

//Новости СМИ2

//Общество

В городе Чайковский Пермского края врачи станции скорой помощи возмущены зарплатой и условиями труда

В городе Чайковский Пермского края врачи станции скорой помощи возмущены зарплатой и условиями труда

В городе Чайковский Пермского края врачи станции скорой помощи возмущены зарплатой и условиями труда. Министерство здравоохранения региона провело выездную проверку в Чайковском.

//Общество

В американском штате Мэрилен взрывом газа разнесло торговый центр

В американском штате Мэрилен взрывом газа разнесло торговый центр

В США в минувшее воскресенье, 25 августа, произошел взрыв газа в торговом центре. ЧП случилось в городе Колумбия (штат Мэриленд). Людей в момент инцидента в торговом центре не было.

//Шоу-бизнес

Божена Рынска ждет ребенка от Игоря Малашенко

Божена Рынска ждет ребенка от Игоря Малашенко

Журналистка, светский обозреватель Божена Рынска ждет ребенка от Игоря Малашенко. Вдова одного из основателей НТВ уже знает пол будущего малыша и выбрала имя. У нее будет дочка и назовет ее Божена Евгенией.

//Шоу-бизнес

Джоли показала женственные формы в обтягивающем платье

Джоли показала женственные формы в обтягивающем платье

Известная голливудская актриса Анджелина Джоли предстала на анонсировании нового кинопроекта в обтягивающем чёрном платье с высоким разрезом на бедре. Поклонники, которые последнее время часто критиковали знаменитость за худобу, признались, что к Джоли вернулись "пышные" формы.

//Новости МирТесен

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Алена Свиридова похвасталась красивыми телами сыновей

Алена Свиридова похвасталась красивыми телами сыновей

Известная российская певица Алёна Свиридова поделилась с поклонниками фотографиями своих взрослых сыновей на пляже. 57-летняя знаменитость не верит, что "породила" таких красавцев.

//В мире

Меркель сообщила о подготовке Германией и Францией «нормандской встречи» в Париже

Меркель сообщила о подготовке Германией и Францией «нормандской встречи» в Париже

Ангела Меркель сообщила о подготовке Германией и Францией встречи в «нормандском формате», которую планируется провести в Париже. Меркель раскрыла, что она ожидает от будущих переговоров.

//Общество

Экс-разведчик рассказал о способном нейтрализовать любые угрозы новом оружии РФ

Экс-разведчик рассказал о способном нейтрализовать любые угрозы новом оружии РФ

Яков Кедми, бывший израильский разведчик, рассказал о новом оружии Российской Федерации. Эксперт процитирован в публикации, которая появилась некоторое время назад в отечественной блогосфере.

//Мнение

Продовольственная бензоколонка

Продовольственная бензоколонка

«Будьте осторожны со своими желаниями - они имеют свойство сбываться», - говорит в романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» познавший истину Воланд. Надо заметить, что желания сами по себе сбыться не могут. Им надо помочь. И отечественные чиновники превзошли в этом самого дьявола.

//Общество

В Тюмени проверят больницу, в которой отказались принять девушку с отеком легких

В Тюмени проверят больницу, в которой отказались принять девушку с отеком легких

Департамент здравоохранения Тюменской области начал проверку больницы "Водники" в Тюмени, в которой врачи отказались принять девушку с отеком легких из-за окончания у них рабочей смены.

//В мире

Бывший депутат Рады раскрыл причину отказа Петра Порошенко объявить войну России

Бывший депутат Рады раскрыл причину отказа Петра Порошенко объявить войну России

Владимир Олейник, бывший депутат Верховной Рады, рассказал, почему Петр Порошенко, находясь на посту президента Украины, не объявил войну Российской Федерации. Соответствующую запись Олейник оставил в Facebook.

//Политика

Жириновский объяснил, на каких условиях РФ вернётся в "большую восьмёрку"

Жириновский объяснил, на каких условиях РФ вернётся в "большую восьмёрку"

Глава ЛДПР Владимир Жириновский назвал условия, при которых Россия может вернуться в "большую восьмёрку". По его словам, лидеры стран-участников должны знать в качестве кого РФ будет работать в формате G8.

//Политика

Администрация президента разучилась работать. Очередной провал Кириенко

Администрация президента разучилась работать. Очередной провал Кириенко

Единственное, что хорошо умеет администрация президента - дистанцироваться во время кризиса, уходить от комментариев, назначая козлов отпущения. Как будто засланные казачки сидят, чтобы подвести под монастырь своего босса.

//Общество

Неизвестные забросали камнями поезд "Петербург - Махачкала" в Чечне

Неизвестные забросали камнями поезд "Петербург - Махачкала" в Чечне

Неизвестные злоумышленники забросали камнями поезд "Петербург - Махачкала". Инцидент произошел 23 августа на территории Чеченской республики на перегоне Кади-Юрт – Хасавюрт в Грозненском регионе СКЖД.

//В мире

Кого выбирает народ? На примере Бразилии

Кого выбирает народ? На примере Бразилии

Расист, женоненавистник, гомофоб, диктатор, поклонник военной хунты и президента США Дональда Трампа, - за что и получил прозвище «Тропический Трамп» - эти характеристики прочно закрепились за личностью 38-го президента Бразилии Жаира Болсонару.

//Происшествия

Казаки избили мужчину в Геленджике из-за просьбы о фотографии

Казаки избили мужчину в Геленджике из-за просьбы о фотографии

В воскресенье, 25 августа, в полицию поступило заявление от 30-летнего мужчины, который утверждал, что на него напали казаки в Геленджике. По словам пострадавшего, он хотел просто сфотографироваться.

//В мире

Глава Мюнхенской конференции по безопасности объяснил, почему Россию нельзя приглашать в G8

Глава Мюнхенской конференции по безопасности объяснил, почему Россию нельзя приглашать в G8

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер назвал причину, почему Россию нельзя повторно приглашать в состав G8. Он напомнил, что Россию исключили из-за событий на Украине.

//В мире

Трамп поцеловал супругу Макрона в присутствии Меланьи на G7

Трамп поцеловал супругу Макрона в присутствии Меланьи на G7

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп публично поцеловал супругу французского лидера Эммануэля Макрона в присутствии Меланьи во время саммита G7 в Биаррице. Отмечается, что лидеры стран позировали для совместного фото.

//Происшествия

В Киеве здание крупной строительной компании обстреляли из гранатомета

В Киеве здание крупной строительной компании обстреляли из гранатомета

Минувшей ночью в Киеве на улице Паньковской неизвестный выстрелил из-за гранатомета в фасад здания крупной строительной компании. Отмечается, что на месте происшествия найден тубус от предполагаемого оружия.

//Общество

Дело возбуждено по факту побега опасного осужденного из исправительной колонии в Ростовской области

Дело возбуждено по факту побега опасного осужденного из исправительной колонии в Ростовской области

В Ростовской области отбывающий наказание осужденный за убийство. Представители ФСИН России уточнили, что он был осужден на 17 лет лишения свободы за убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

//Наука

"Союз МС-13" освободил причал на МКС, чтобы "Федор" смог перестыковаться

"Союз МС-13" освободил причал на МКС, чтобы "Федор" смог перестыковаться

Пилотируемый корабль "Союз МС-13" отчалил от Международной космической станции, чтобы освободить место для повторной стыковки корабля "Союз МС-14" с роботом "Федор". Трансляцию перестыковки можно увидеть на официальном сайте "Роскосмоса".

//В мире

Трамп на саммите "Большой семерки" во французском Биаррице перессорился с лидерами G7 из-за России

Трамп на саммите "Большой семерки" во французском Биаррице перессорился с лидерами G7 из-за России

Президент США Дональд Трамп на саммите "Большой семерки", проходящем во французском Биаррице, все-таки перессорился с лидерами G7. Конфликт произошел из-за России.

//В мире

В Великобритании закрасили граффити о Brexit легендарного Бэнкси

В Великобритании закрасили граффити о Brexit легендарного Бэнкси

Одна из самых известных работ знаменитого британского уличного художника Бэнкси, посвященная выходу Великобритании из Евросоюза, была безжалостно закрашена в английском городе Дувр.

//Новости партнеров

//Общество

Ученые опровергли заблуждение о пользе классической музыки

Ученые опровергли заблуждение о пользе классической музыки

Американские учёные опровергли миф о том, что классическая музыка стимулирует работу мозга. По их словам, любая композиция может сказаться на активности тех или иных участков головного мозга.

//В мире

В Абхазии состоялись выборы президента

В Абхазии состоялись выборы президента

В Абхазии состоялись выборы президента. Избирательные участки для голосования закрылись в 20:00 мск. Участки работали с восьми часов утра. Всего на территории республики были открыты 152 участка.

//Криминал

В Калужской области наркоман убил 92-летнего ветерана ради денег

В Калужской области наркоман убил 92-летнего ветерана ради денег

В Калужской области 34-летний наркоман убил ветерана Великой Отечественной войны из-за денег. Сообщается, что тело пенсионера находилось в квартире несколько дней, прежде чем его обнаружил сын.

//Происшествия

В Пушкино бригаду скорой помощи взяли в заложники

В Пушкино бригаду скорой помощи взяли в заложники

В подмосковном городе Пушкино бригаду скорой помощи взяли в заложники во время вызова. Супружеская пара вызвала медиков, но в процессе оказания первой помощи врачи попали в нетипичную ситуацию.

//Общество

Эхо войны: саперы занимались разминированием крепости в Керчи 2,5 месяца

Эхо войны: саперы занимались разминированием крепости в Керчи 2,5 месяца

Саперы закончили поиски снарядов на территории туристического объекта. Спасательные работы проводились почти два с половиной месяца

//Здоровье

Жителям Подмосковья напомнили об опасности ядовитых ягод

Жителям Подмосковья напомнили об опасности ядовитых ягод

В Минэкологии напомнили жителям Подмосковья о том, какие ягоды можно собирать, а каких стоит избегать. Предупреждение связано с тем, что в Московской области наступил сезон плодоношения ядовитых растений.

//Новости СМИ2

//Политика

В Кремле прокомментировали возможность приглашения Путина на G7 в США

В Кремле прокомментировали возможность приглашения Путина на G7 в США

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможном приглашении главы РФ на саммит G7 в Соединенные штаты Америки в 2020 году.

//В мире

Меркель рассказала, как в G7 относятся к возвращению России

Меркель рассказала, как в G7 относятся к возвращению России

Ангела Меркель считает, что возвращение Российской Федерации в «Большую семерку» напрямую зависит от выполнения минских соглашений. Она подчеркнула, что все страны-участницы разделяют позицию Германии.

//Происшествия

Из колонии в Ростовской области сбежал преступник, осужденный за убийство

Из колонии в Ростовской области сбежал преступник, осужденный за убийство

По данным следствия, 25 августа осужденный, отбывающий наказание в ФКУ ИК-14 ГУ ФСИН России по Ростовской области, совершил побег. Возбуждено уголовное дело по факту халатности персонала колонии.

//В мире

«Петр Алексеевич, а я вас и не узнал в гриме»: Украинцы посмеялись над речами Зеленского

«Петр Алексеевич, а я вас и не узнал в гриме»: Украинцы посмеялись над речами Зеленского

В Сети посмеялись над заявлением президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинские казаки более 350 лет назад помогли французам «покорить Дюнкерк».

//Шоу-бизнес

Стас Пьеха пожаловался на радиостанции

Стас Пьеха пожаловался на радиостанции

Российский певец Стас Пьеха признался поклонникам, что в последнее время у него напрочь пропало желание писать новые песни. В этом музыкант обвинил радиостанции, которые «убивают и не поддерживают» его творчество.

//Шоу-бизнес

Илья Авербух прокомментировал слухи об онкологии у Заворотнюк

Илья Авербух прокомментировал слухи об онкологии у Заворотнюк

Известный фигурист и хореограф Илья Авербух прокомментировал распространившиеся в СМИ слухи о возможном онкологическом заболевании "Моей прекрасной няни" - актрисы Анастасии Заворотнюк.

//Новости МирТесен

//Общество

Как Борис Березовский сколотил свой первый миллион

Как Борис Березовский сколотил свой первый миллион

В лихие 90-е доктор наук, но пока ещё нищий Борис Березовский, лихорадочно искал на чём бы ему сколотить свой капитал. Бандиты занимались водкой, но как представитель всегда голодной профессуры Березовский решил вложиться в продукты.

//Шоу-бизнес

Верник защитил сына, использующего деньги вместо носового платка

Верник защитил сына, использующего деньги вместо носового платка

Игорь Верник объяснил фотографию сына, на которой молодой человек использует пятитысячную купюру вместо носового платка. По словам Верника, в фотографии нет ничего такого, что могло бы кого-то оскорбить.

//Политика

Трамп и Абэ пришли к соглашению по торговой сделке

Трамп и Абэ пришли к соглашению по торговой сделке

США и Япония достигли договоренностей по торговой сделке, соглашение может быть подписано в сентябре этого года. Об этом заявил в воскресенье американский президент Дональд Трамп.

//Шоу-бизнес

Собчак обсудила с Лопырёвой "действительно важные вещи"

Собчак обсудила с Лопырёвой "действительно важные вещи"

Телеведущая Ксения Собчак в Сети ответила на вопрос, который Виктория Лопырёва задала своим подписчикам. Собчак поиронизировала над тем, что «волнует» российскую модель.

//Шоу-бизнес

"Или оно в нас": Дмитрий и Полина Дибровы попали в ДТП

"Или оно в нас": Дмитрий и Полина Дибровы попали в ДТП

Накануне Дмитрий и Полина Дибровы попали в аварию, катаясь на мотоцикле. Об этом супруга известного ведущего рассказала в своем аккаунте в социальной сети Instagram. Поклонники встревожены.

//Спорт

ЦСКА разгромил «Ахмат» 3:0

ЦСКА разгромил «Ахмат» 3:0

Сегодня, 25-го августа, на стадионе «ВЭБ Арена» состоится матч седьмого тура чемпионата России ЦСКА – «Ахмат» Грозный. Главный арбитр встречи Василий Кзарцев (Санкт-Петербург) Команды Виктора Гончаренко и Рашида Рахимова лишены стабильности на старте национального первенства

//В мире

«Они - лентяи, непригодные для деторождения»

«Они - лентяи, непригодные для деторождения»

Расист, женоненавистник, гомофоб, диктатор, поклонник военной хунты и президента США Дональда Трампа, - за что и получил прозвище «Тропический Трамп» - эти характеристики прочно закрепились за личностью 38-го президента Бразилии Жаира Болсонару.

//Общество

В Госдуме согласились с предложением уточнить идентификацию сотрудников полиции и Росгвардии

В Госдуме согласились с предложением уточнить идентификацию сотрудников полиции и Росгвардии

В Госдуме поддержали идею уточнения идентификации сотрудников Росгвардии и полиции. Отмечается, что законопроект внёс на рассмотрение сенатор Владимир Лукин.

//В мире

В Греции из-за лесных пожаров эвакуировали туристов

В Греции из-за лесных пожаров эвакуировали туристов

Греческие пожарные потушили главные очаги лесного пожара, возникшего на острове Самос в Эгейском море, откуда пришлось эвакуировать туристов. Об этом сообщила пожарная охрана Греции.

//В мире

«Одним словом, цирк»: в Сети обсудили стюардессу, спевшую гимн Украины

«Одним словом, цирк»: в Сети обсудили стюардессу, спевшую гимн Украины

В Сети обсуждают видео, на котором стюардесса Международных авиалиний Украины исполнила перед пассажирами гимн страны. Отмечается, что такую акцию авиакомпания подготовила ко Дню независимости Украины, который прошёл 24 августа.

//Происшествия

В Королеве на территории завода ЦНИИмаш произошел пожар

В Королеве на территории завода ЦНИИмаш произошел пожар

Пожар произошел в здании, граничащим с территорией ЦНИИмаш (головной научный институт "Роскосмоса") в Королеве. Угрозы работе учреждения нет, сообщили в воскресенье в пресс-службе ЦНИИмаш.

//Туризм

В российской столице составили портрет типичного туриста

В российской столице составили портрет типичного туриста

Социологи составили портрет типичного туриста, выбравшего в качестве места отдыха Москву. По словам специалистов, в российскую столицу в основном едут люди, рожденные после 1981 года.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Москва разгромила шпионскую сеть Варшавы
2

Илья Авербух прокомментировал слухи об онкологии у Заворотнюк
3

«Одним словом, цирк»: в Сети обсудили стюардессу, спевшую гимн Украины
4

Хабаровск восхитил консула Германии
5

В Хабкрае прокуратура выявила неготовность властей к паводку

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры