Певец Крис Кельми рассказал, как пролетели 5 суток за решеткой

Певец Крис Кельми провел пять суток за решеткой в СИЗО. Артист получил наказание за езду за рулем в нетрезвом состоянии. По истечении срока наказания Крис Кельми рассказал, почему похудел, чем занимался, какие сделал выводы.

По словам певца, похудел, потому что еду приходилось делить с сокамерниками, которых в камере было одиннадцать человек. Кельми поработал физически. Никто не просил работать. Но без дела сидеть, по его словам, тоска. Заключенные сами просили лопаты. Снег убирали на территории СИЗо почти ежедневно.

В камере зекам он пел свои песни, читал стихи. "Юнона и Авось" сокамерникам понравилась. Крис Кельми решил покончить с алкоголем, наслушавшись рассказов, к чему приводит дружба с "зеленым змием".

"АН" сообщали, что советский и российский рок- и поп-музыкант Крис Кельми попался за рулем авто в состоянии алкогольного опьянения на Садовом кольце в Москве.

Певец отказался пройти тест на состояние алкогольного опьянения и его арестовали в зале суда.