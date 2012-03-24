Хирург рассказал, что не нужно было делать Маше Распутиной

Пластический хирург Андрей Искорнев в эфире программы «Академия Красоты» проанализировал работу специалистов, колдовавших над лицом Маши Распутиной. Он уверен, что певицу изуродовал вандал.



Делал он это по фотографиям.

Губы слишком увеличены. Контурная пластика сделана неудачно. Черты лица Маши похожи на мужские, что отнюдь не делает ее привлекательной. Нарекание вызывают практически все части лица. Да и состояние кожи оставляет желать лучшего. Обилие макияжа ей явно вредит. Пластический хирург посоветовал бы Распутиной сделать лазерную шлифовку лица.



