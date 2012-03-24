Лепс: Очень прошу бога простить мне все грехи прошлого (ВИДЕО)

Заслуженный артист Российской Федерации Григорий Лепс сейчас очень сожалеет о том, что в былые времена бурной и разгульной молодости он не заботился о собственном здоровье.



Тогда он часто прикладывался к бутылке, не вынимал сигарету изо рта,не отказывал себе в сомнительном удовольствии употреблять наркотики. Понятное дело , организм исполнителя грузинского происхождения не выдержал такой нагрузки. Больше всего пострадал желудок певца. У него открылась язва; первый приступ болезни пришелся на 1995 год. Тогда еле дышащего Лепсверидзе (настоящая фамилия артиста) успели-таки довезти до больницы, но он четко осознал – его жизнь может оборваться в любой момент.



Новый, более сильный приступ в 2008 году, через 13 лет, застал Григория Викторовича прямо во время концерта, когда он был на гастролях. Медики снова неистово боролись за его жизнь. Сейчас знаменитый певец, известный своим особым, «рычащим» тембром голоса, опасается, что еще один очередной приступ может оказаться для него последним, пишет uznayvse.ru. «Я не выхожу без молитвы к Господу даже за порог. Очень прошу Его простить мне все грехи прошлого», - кается Григорий.



У артиста Лепса четверо детей, самому младшему Вано нет еще и двух лет. Всех своих ребятишек он горячо любит и души не чает.



