Александр Буйнов отмечает в субботу день рождения

Советский и российский певец Александр Буйнов 24 марта отмечает свой день рождения. Экс-участнику группы "Веселые ребята" исполняется в субботу ни много, ни мало - 62 года.





Александр Буйнов родился в 1950 году в Москве, увлечение музыкой к нему пришло в раннем детстве. Его мать, имевшая хорошее музыкальное образование, и отец, военный летчик, сделали все, чтобы их сын нашел свое призвание, свой путь в жизни, в музыке.

О пристрастиях Александра Буйнова лучше сказать его же словами: "...Бывают "черные дыры", когда ухожу в себя. Люблю на фоно играть прелюдии Скрябина, особенно осенью, - сыро, тоскливо и небесно красиво! Мысли о вечном. Перечитаешь Бунина - всё, как вчера, как сегодня - это я, это моя жизнь. Гонки на выживание - это тоже моё! Участвовать интереснее - дух захватывает. Верховая езда - нечто другое, - мы с тобой одной крови, конь! А авто - мы с тобой, - одного бензина адреналина что ли! Люблю классику, ненавижу затертые "хиты" будь то Моцарт или Чайковский. Умираю на концертах В. Спивакова и "Виртуозов Москвы". Без женщин жить? Нельзя!!!", пишут Аргументы.ру.