Уитни Хьюстон утонула в ванне от сердечного приступа

В США названа официальная причина смерти певицы Уитни Хьюстон. Офис коронера округа Лос-Анджелес, проводившего расследование обстоятельств смерти артистки, обнародовал заявление, согласно которому Хьюстон скончалась в результате утопления.

В заявлении офиса коронера Крейга Харви говорится, что смерть американской певицы представлена как "несчастный случай". Отмечается, что у следствия "нет подозрений на травмы или насилие". Но свою роль сыграли "атеросклеротическая болезнь сердца и употребление кокаина".

Экспертиза показала, что 48-летняя Хьюстон была хронической кокаинисткой, передает ВВС.

Другие препараты, обнаруженные в ее крови, включают марихуану, а также успокаивающее, мышечный релаксант и антиаллергенный препарат. Официальное заявление должно положить конец догадкам о причине смерти Уитни Хьюстон.

"АН" сообщали, что 11 февраля в США певица и актриса Уитни Хьюстон скончалась в Беверли-Хиллс на 49 году в жизни.

Уитни Хьюстон попала в Книгу рекордов Гиннеса как певица, завоевавшая самое большое количество наград. За годы карьеры в музыке, кино и на телевидении американская артистка стала лауреатом двух премий «Эмми», шести премий «Грэмми», 15 наград Billboard Music Awards, 21 награду American Music Awards. С 11 лет Уитни Хьюстон начала петь в церковном хоре.

Самой знаменитой работой в кино актрисы стала роль в фильме «Телохранитель». Саундтрек к этом фильму стал самым продаваемым саундтреком в истории мирового кинематографа. В картинах «В ожидании передышки» и «Жена священника» Уитни также спела в и сыграла главные роли.



