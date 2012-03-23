Самой юной солистке группы «Блестящие» подарили Lexus

Самой юной солистке группы «Блестящие» Марине Бережной только исполнилось 22 года. С родными, друзьями и певицами-«блестяшками» девушка отметила свой праздник в одном из столичных караоке-клубе.

Бережная получила кучу подарков, но от одного она просто потеряла дар речи. В разгаре вечеринки в зал вошел мужчина с двумя букетами. Один из них он вручил маме виновницы торжества. Со вторым незнакомец прошел через весь и подошел к имениннице.

Мужчина подарил Марине цветы и маленькую коробочку, поцеловал в щечку и покинул зал, пишет «Экспресс-газета». Увидев изумленное лицо Бережной, к ней подбежали коллеги. Марина вынула из коробочки ключи от автомобиля Lexus. Девушка призналась, что шикарный подарок ей сделал давний друг. Но он просил не называть его имени.