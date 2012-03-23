Наталья Подольская показала беременный животик
23 марта 2012, 10:36 [ «Аргументы Недели» ]
Вчера СМИ написали о том, что Владимир Пресняков и Наталья Подольская скоро станут родителями. В одном из недавних интервью Пресняков случайно проговорился о прибавление в семействе. Вечером Наталья выложила фотографию с "животиком" в социальной сети.
Популярный певец сообщил в интервью, что Наташа скоро подарит ему малыша. Пресняков признался, что безумно любит детей и просто мечтает о девочке, дочке. Владимир Пресняков-младший не сказал на каком сроке находится его супруга. Обнадежил, что это произойдет «скоро».
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