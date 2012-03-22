Владимир Пресняков и Наталья Подольская скоро станут родителями

Владимир Пресняков мечтает о дочке. У певца есть один взрослый сын Никита, от брака с Кристиной Орбакайте, который сейчас учится в США. На днях в одном из интервью Пресняков случайно проговорился о прибавление в семействе.

Он сказал, что Наташа скоро подарит ему малыша. Пресняков признался, что безумно любит детей и просто мечтает о девочке, дочке. Владимир Пресняков-младший не сказал на каком сроке находится его супруга. Обнадежил, что это произойдет «скоро».

Пресняков и Подольская сыграли свадьбу в 2010 году и давно мечтают о ребенке.

Бывшая супруга Преснякова Кристина Орбакайте ожидает рождения третьего ребенка. Напомним, она подарила маме Алле Пугачевой двоих внуков.