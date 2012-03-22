Алена Водонаева отмечает развод с мужем в Париже с новым возлюбленным

Бывшая звезда скандального реалити-шоу "Дом-2″ старается никогда не распространяться о своей личной жизни. Но недавно в московском аэропорту ее встретили не с мужем Алексеем Малакеевым и маленьким сынишкой Богданом, а с красавцем-олигархом Арсением Шаровым.

Оказывается, экс-участница "Дома-2" развелась с мужем. А с новым возлюбленным направилась в Париж отмечать развод, пишет УзнайВсе. Близкие друзья Алены уже давно знают, что известная телеведущая и самая скандальная экс-участница проекта "Дом-2" давно живет одна и сама воспитывает сына. Девушками Шарова были Катя Ли из "Фабрики", которая даже не хочет о нем вспоминать; экс-солистка группы "Hi-Fi" Татьяна Терешина и модель Эмилия Вишневская.