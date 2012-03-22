Владельцы дома, где упокоилась душа Майкла Джексона, пытаются от него избавиться

В Соединённых Штатах дом в Лос-Анжелесе, в котором скончался король поп-музыки Майкл Джексон, повторно выставлен на продажу. Владельцы виллы планируют выручить за здание, уже ставшее историей, 23,9 млн долларов.

В 2010 году эти апартаменты уже пытались продать. Тогда их цена составляла 23,5 млн долларов, но найти покупателя так и не удалось.

В агентстве недвижимости сообщили, что теперь для осмотра апартаментов, которые певец арендовал несколько месяцев, начиная с 2008 года, необходимо заполнить ряд документов, подтверждающих платежеспособность заинтересованного лица, передает ИТАР-ТАСС. Только после этого сотрудники компании покажут здание, которое сохранило прежний интерьер, но продается без мебели и других аксессуаров.

Трехэтажная вилла насчитывает семь спален, 13 ванных комнат, в центре здания расположен зал приемов. Здесь есть кинотеатр и винный погреб, а также тренажерный зал. Окружает особняк пышный сад площадью 1,2 гектара.

"АН" писали, что в январе родственники Майкла Джексона заявили, что не будут добиваться многомиллионной компенсации от врача, осужденного за непреднамеренное убийство "короля поп-музыки". Экс-кардиолог Конрад Мюррей неплатежеспособен.

Напомним, Майкл Джексон скончался 25 июня 2009 года от острой интоксикации организма препаратом пропофол, который вместе с другими лекарствами ему дал лечащий врач Конрад Мюррей. Позднее жюри присяжных в суде Лос-Анджелеса признало Мюррея виновным в непредумышленном убийстве. Врача приговорили к четырем годам лишения свободы.