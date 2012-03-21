"Мисс Россия-98" получила последнее предупреждение суда

39-летняя Анна Малова, завоевавшая в 1998 году титул "Мисс Россия" и дошедшая до четвертьфинала на конкурсе "Мисс Вселенная", в очередной раз предстала перед манхэттенским судьей Ричардом Уайнбергом.



Прокурор Дэвид Лошер из городского отдела по борьбе с наркотиками заявил судье, что Малова снова нарушила правила поведения в клинике, в которую суд направил ее лечиться от наркозависимости.

Она не принимала вовремя лекарства, которые ей выдавали, а копила их и потом принимала разом, чтобы "словить кайф".

В прошлом году «Мисс Россию» едва не отчислили из клиники. Судья, однако, дал ей еще один шанс, и так Малова не попала в руки прокуроров, которые хотят судить ее за подделку рецептов на наркосодержашие лекарства и кражу из магазина.

Если она успешно пройдет 18-месячный курс лечения, ее уголовные дела будут закрыты.

Как правило, лица, которых суд направляет на лечение от наркотиков, предварительно признают себя виновными.

Но адвокат россиянки Роберт Готтлиб добился того, чтобы от нее пока не требовали признания вины, которое в США равносильно судимости.

Дело в том, что Малова, которая перебралась в США еще в конце 1990-х, так и не удосужилась выправить себе американское гражданство, и наличие судимости грозило бы высылкой из страны.

Уайнберг снова предупредил ее, что если она не пройдет курс лечения, ее ждет суд. Следующее слушание дела назначено на 1 мая, сообщает bbc.co.uk.

Неблагоприятный исход дела теоретически грозит Маловой семью годами тюрьмы.



