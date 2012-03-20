Певица Юлия Михальчик тайно вышла замуж за бизнесмена по имени Владимир. О свадьбе Юлии и Владимира в светской тусовке ничего не говорили. Вероятно, Михальчик вышла замуж без шумихи и помпы.

Она мало что рассказывает о своем избраннике. Только сообщила, что супруг старше на два года. Муж певицы – ее старый знакомый, но они только сейчас почувствовали, что хотят создать семью, сообщает 7d.org.ua.

Юля не уточнила точно, когда была свадьба. Только дала понять, что они с Владимиром поженились недавно.

Певица призналась, что семейная жизнь изменила ее характер. Девушка считает, что мужчина всегда главный, а жена должна быть при муже. Юля поделилась, что они живут дружно, она старается сделать все возможно, чтобы мужу было комфортно. Владимир отвечает тем же.