В Баку состоялась жеребьевка: «Бурановские бабушки» выступят под номером 14

В Баку во вторник состоялась жеребьевка, в ходе которой определился порядок выступлений конкурсантов всех 42 стран-участниц международного музыкального конкурса «Евровидение-2012».

Представители России «Бурановские бабушки» из Удмуртии 22 мая выйдут на сцену Baku Crystal Hall в первом полуфинале «Евровидения» под номером 14. В полуфиналах выступят по 18 музыкантов.

Соперниками наших «бабушек» в первом туре будут коллективы из Черногории, Исландии, Греции, Латвии, Албании, Румынии, Швейцарии, Бельгии, Финляндии, Израиля, Сан-Марино, Кипра, Дании, Венгрии, Австрии, Молдовы и Ирландии. Второй полуфинал состоится 24 мая, а финал - 26.