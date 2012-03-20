Возлюбленный Ксении Бородиной ушел с телепроекта «Дом-2»

Возлюбленный телеведущей Ксении Бородиной Михаил Терехин покинул реалити-шоу «Дом-2». Ксения и Михаил познакомились именно на этом проекте. 8 марта у Ксюши был день рождения. В этот день пара отдыхала в ОАЭ.

Влюбленые жили в шикарном отеле, а в честь дня рождения Бородиной, 8 марта, им предоставили самый лучший номер. Совсем недавно дальнейшие отношения Михаила и Ксении были под большим вопросом, пишет musring.ru.

Но, возможно, отдых в Эмиратах что-то изменил в отношениях участников «Дома-2». Михаил подарил на день рождения своей даме кольцо с бриллиантом. По словам Ксении она счастлива, что впервые день рождения провела с мужчиной да еще и на море. Было ли в тот день предложение руки и сердца - пока секрет.

На днях Терехин ушел из «Дома-2». Говорят, в последнее время из-за частых отлучек у Михаила испортились отношения с организаторами проекта, пишет 7d.org.ua. И в последних эфирах возлюбленный ведущей «Дома-2» показал себя далеко не с лучшей стороны. Вероятно, Ксении неприятно было наблюдать за поведением возлюбленного. Они вместе решили, что Михаилу следует покинуть проект.