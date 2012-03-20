В Лос Анджелесе на конкурсе  Miss Russian LA  выбрали главную русскую красавицу

В США прошел конкурсы красоты, на котором выбрали победительницу из русских девушек. Среди членов жюри работал экс-участник группы «Челси», прошедший «Фабрику Звезд» Роман Архипов.

Певец, живущий в США уже более 10 месяцев и соскучившийся по красоте русских девушек, с удовольствием принял приглашение организаторов конкурса.

В качестве почетного гостя пригласили звезду Голливуда Микки Рурка. Артист присутствовал на конкурсе вместе со своей подругой - моделью Анастасией Макаренко. Но знатоку красоты русских девушек роли гостя показалось мало - актер большую часть конкурса провел бэкстейдж вместе с участницами, а после того, как победу одержала не его фаворитка, набросился на Архипова и остальных членов жюри с обвинениями в некомпетентности. По мнению Микки, ему, как истинному ценителю русской красоты, нужно было доверить право окончательного выбора.

Русский музыкант и скандально известный голливудский актер вступили в словесную перепалку. Конфликт быстро превратился в настоящие дебаты о шоу-бизнесе и вскоре был исчерпан за рюмкой русской водки.

Роман Архипов работает в Лос Анджелесе под именем Трой Харли (Troy Harley) . Певец уже подготовил первый сингл совместно с продюсером Рэнди Джексоном и американским рок-музыкантом, победителем шоу «American Idol» - Дэвидом Куком.