В фильме об Алле Пугачевой Беркова сыграла главную роль
20 марта 2012, 15:04 [ «Аргументы Недели» ]
Скандальная звезда телепроекта "Дом-2" Елена Беркова приняла участие в съемках фильма об Алле Пугачевой, сыграв главную роль. Продюсерами картины являются представители Германии. Фильм в России не покажут.
По сюжету российская звезда изображает Пугачеву в самом начале ее музыкального творческого пути.
Сама Пугачева картину одобрила. А вот Максим Галкин оказался явно не в восторге от новости. "Я не буду об этом говорить", – коротко бросил Галкин, сообщают Дни.ру.
Кстати, летом прошлого года порнозвезду приговорили к трем годам условно за хранение наркотиков.
Фильм не будет идти в российском прокате. Увидит кино об Алле Пугачевой только европейский зритель.