Крис Кельми не может без руля, даже будучи пьяным

Советский и российский рок- и поп-музыкант Крис Кельми сегодня попался за рулем авто в состоянии алкогольного опьянения на Садовом кольце в Москве. Ранее его уже лишали водительских прав.



Инцидент произошел на Зубовском бульваре у дома №13 еще 16 марта, но известно об этом стало только сегодня.

Сотрудники ГИБДД остановили машину, за рулем которой находился известный композитор Крис Кельми. Заметив, что мужчина пьян, ему предложили пройти медицинское освидетельствование, но он от него отказался.

Ранее в октябре минувшего года за аналогичное правонарушение суд лишил Кельми водительских прав на 1,5 года. Тогда его также поймали за рулем в нетрезвом виде.



