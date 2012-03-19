Певец Дмитрий Колдун чуть не умер после медового месяца

Молодожены певец Дмитрий Колдун и Виктория проводили медовый месяц в Китае. Это путешествие пара будет вспоминать долго. Многие туристы на отдыхе в экзотических странах пробуют местную кухню.

Вот и Диме с Викой порекомендовали отведать блюдо из змеиного мяса. Ребята погуляли по Пекину, осмотрели достопримечательности и решили перекусить. Дима - большой любитель рептилий и пресмыкающихся.

Нескольких лет он коллекционирует вещи с изображением любимых животных и даже свою студию звукозаписи Колдун назвал "Ящерица".

Узнав, что в Китае популярны блюда из мяса змеи, молодожены зашли в местных ресторанчик. Отведав деликатеса, буквально через полчаса супругам стало плохо. В Пекине их доставили в больницу, где им было незамедлительно сделали промывание желудка. Но окончательно Дмитрий и Вика не выздоровели.

Через день они вернулись в Москву и вновь обратились к медикам. Наши врачи поставили диагноз - острейшая пищевая интоксикация, пишет "Экспресс-газета".

На данный момент Колдун с женой лежат в стационаре одной из элитных московских клиник и проходят курс оздоровительных процедур. По прогнозам врачей, на следующей неделе молодоженов должны выписать домой.