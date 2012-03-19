Никита Джигурда публично спасал прелести манекенщиц

Никита Джигурда - знаток и ценитель красоты женского тела. Свою жену и мать двоих детей известную фигуристку Марину Анисину он называет "богиней" и постоянно воспевает ее красоту.

Недавно звезды шоу-бизнеса обсуждали проблему искусственной красоты в одном из столичных ресторанов. На стенде были выставлены изображения бюстов.

Организаторы вечера проводили опрос: участникам нужно было найти их обладательницу в зале и определить, естественные у нее груди или с силиконом, передает 7d.org.ua.

Все взяли листочки, что-то измеряли, сравнивали, записывали. Никита Джигурда решил поступить проще - определять не на глаз, а руками, на ощупь. Артист ощупывал обнаженные груди. Он пожалел девушек: краска крайне вредна для нежной кожи и ее нужно было как можно быстрее снять с прелестей манекенщиц.