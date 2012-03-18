Какая жена нужна Михаилу Прохорову, знает самая известная сваха Роза Сябитова

Главная сваха России Роза Сябитова давно работает на брачном рынке, прекрасно разбирается в людях и предположила, какая жена нужна миллиардеру Михаилу Прохорову. Недавно предприниматель, активно занявшийся политикой, принял участие в выборах президента России в качестве кандидата.

По данным ЦИК, Прохоров занял третье место. Накануне выборов обсуждались не только деловые качества Прохорова, но и его личная жизнь. Многие задавали вопросы, почему у 46-летнего олигарха нет жены. И даже гадали, кто же ему подойдет в супруги.

По мнению Розы Сябитовой, которое она высказала на одной из последних передач "Давай поженимся", завидному жениху нужна угодливая и очень домашняя жена. По словам телесвахи, очень высокий Прохоров должен выбрать подругу жизни под стать. Сябитова считает, что в шоу-бизнесе высокие невесты - это или пустышки-модели, или баскетболистки. Последние нужны были Прохорову лишь для забав в Куршавеле. А спортсменки в силу своего спорта грубоваты для него, пишет uznayvse.ru.

Известная сваха отметила, что Ксения Собчак, которую так навязывают в жены миллиардеру, совершенно ему не подойдет. Сябитова считает, что Собчак очень своенравная дама, а значит ходить "под супругом" никогда не будет. Последнее интервью Прохорова, которое взяла Собчак на телеканале "Дождь" показало то, что Ксения Прохорова не интересует как женщина.