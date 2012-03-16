Видео прихода Лилии Киш на телепроект "Дом-2" бьет рекорды популярности в Интернете. Украинская телеведущая и звезда экрана пришлась ко двору на youtube. Львовская дива пришла на проект в сетчатых чулках и розовом легком наряде.

И это несмотря на холод. Мило улыбалась, всех моментально очаровала. После агрессивных девушек проекта - это прямо-таки свежее дыхание весны. Типичная девушка гламура, эдакая Барби.

Возможно, ввести на проект «мечту» розового цвета был замысел создателей шоу, пишут uznayvse.ru .

Вместе с ней на проект пришла дородная девушка из Бурятии . В соцсетях полагают, что "эту толстуху" специально ввели параллельно, чтобы другая, более яркая девушка, не затмила красотки Киш.



