Rolling Stones снимут историю о себе

На сайте рок-группы The Rolling Stones появилось сообщение о работе над уникальной документальной хроникой, которая охватит все 50 лет существования группы. Релиз фильма намечен на сентябрь 2012 года.



История The Rolling Stones впервые будет показана в виде документальной картины, отслеживающей каждый шаг в развитии группы с 1962 года и приуроченной к пятидесятой годовщине ее создания. Продюсерами выступают сами The Rolling Stones, а также Виктория Пирмен и Морган Невилл. Режиссером фильма станет Бретт Морген, уже известный несколькими документальными работами, в том числе фильмом «The Kid Stays in the Picture» (2002) по одноименной автобиографии знаменитого продюсера компании Paramount Роберта Эванса .

Режиссер изучит личные архивы участников группы и возьмет у них множество интервью. По словам Моргена, его фильм «сотворит звуковое полотно, которое перенесет зрителей в мир The Rolling Stones» и «будет источать оригинальный, яркий, сексуальный и опасный аромат группы — иконы рока», сообщает openspace.ru .