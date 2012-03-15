Анджелина Джоли и Брэд Питт собираются пожениться до предстоящей осени

Голливудские звезды Анджелина Джоли и Брэд Питт хотят пожениться до наступления осени. Об этом сообщает американский журнал "OK!" со ссылкой на друга семьи.

Однако официального заявления от будущих супругов пока еще не последовало.

Тем не менее, оба актера в своих последних интервью не раз намекали на предстоящую свадьбу .Брэд Питт и Анджелина Джоли познакомились на съемках фильма "Мистер и миссис Смит" в 2005 году.

У них шестеро детей в возрасте от трех до десяти лет, трое из которых были адаптированы.