Все чаще герои «Дома-2» вместо привычного девиза «Давай строить любовь!» льют с экранов телевизоров грязь, устраивают дикие скандалы . Катя Токарева и Венцеслав Венгржановский стали мужем и женой 24 декабря.

Но уже сейчас «грозный» Венц требует у жены срочно развестись.



Как и до замужества, камнем преткновения у ребят являются деньги. По мнению Венчика, он вынужден покупать любовь своей законной супруги. И как при этом Екатерина еще может требовать от него какого-то личностного роста и изменения поведения. На данный момент Ярослав Шурупов (именно таково настоящее имя Венца) твердо уверен, что Катя не создана для семейных отношений: на ток-шоу ее интересует только рейтинг, а свою вторую половинку она совсем забросила. Мало того, она специально оскорбляет его на камеру, провоцирует драки, слезы и скандалы.



При таком раскладе ребятам остается посоветовать только покидать проект и пробовать жить в реальной жизни, пишет uznayvse.ru . А когда Венцеслав начнет работать и сможет приобрести квартиру – он значительно вырастет в глазах недовольной жены.



