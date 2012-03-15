На вилле Жанны Фриске произошла драка альфа-самцов (ФОТО, ВИДЕО)

На роскошную виллу у океана звезды шоу-бизнеса Жанны Фриске приехал брутальный мачо по имени Жан. Парень хорош собой - рост 190, вес 105, сплошные мускулы и ни грамма жира.

Каникулы в Мексике проводят 11 молодых, свободных и горячих парней и девушек. Участники реалити-шоу наслаждаются морем, солнцем, вечеринками и бесплатными коктейлями. Жан, появившись на второй неделе проекта, сразу заявил, что собирается доминировать: «над парнями – морально, над девчонками - физически».

«Доминатор» стал вести себя вызывающе с первой же минуты. Он стал приставать к чужим подругам, делать всем замечания и вообще грубить.









Второму альфа-самцу проекта – спортсмену Рамазу – это не понравилось. Произошел конфликт. Парни дрались жестоко. Дело кончилось двумя сломанными шезлонгами и одной сломанной рукой.Они никак не могли успокоиться, и разнять их удалось только с помощью охраны.

Сама Жанна, к счастью, не пострадала.

Напомним, в первые дни реалити-шоу несколько раз подрались девушки.Во избежание конфликтов мудрая Фриске решила пригласить на виллу психолога, который теперь будет постоянно находиться рядом с героями, чтобы помогать им справляться с агрессией и решать конфликты без кулаков.

Жанна считает, что ребят надо научить принимать решения, и главное – они должны понять, что мир состоит не из злых людей.