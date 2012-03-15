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Экс-солистка «ВИА Гры» Надежда Грановская родила второго ребенка

15 марта 2012, 10:47 [ «Аргументы Недели» ]

Экс-солистка «ВИА Гры» Надежда Грановская родила второго ребенка

Экс-солистка группы  «ВИА Гра» красавица-брюнетка Надежда Грановская родила второго ребенка. В Киеве 14 марта в одной из клиник на свет появилась дочь артистки. Данных о росте и весе новорожденной пока нет. 

Отцом дочери  Грановской  является  бизнесмен Михаил Уржумцев. Он был расстроен, когда УЗИ показало, что Надя носит девочку. Имени для девочки родители пока не придумали. У Надежды подрастает сын Игорь.

 В Киев к   Грановской за некоторое время до родов приехали ее мама и сестра, чтобы первое время помогать с маленькой.  

Брюнетка  Надежда Грановская  ушла из «ВИА-Гры» в конце осени прошлого года  в декретный отпуск. Ее место в группе сейчас занимает  Санта Димопулос. 

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