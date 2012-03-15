Экс-солистка «ВИА Гры» Надежда Грановская родила второго ребенка

Экс-солистка группы «ВИА Гра» красавица-брюнетка Надежда Грановская родила второго ребенка. В Киеве 14 марта в одной из клиник на свет появилась дочь артистки. Данных о росте и весе новорожденной пока нет.

Отцом дочери Грановской является бизнесмен Михаил Уржумцев. Он был расстроен, когда УЗИ показало, что Надя носит девочку. Имени для девочки родители пока не придумали. У Надежды подрастает сын Игорь.

В Киев к Грановской за некоторое время до родов приехали ее мама и сестра, чтобы первое время помогать с маленькой.

Брюнетка Надежда Грановская ушла из «ВИА-Гры» в конце осени прошлого года в декретный отпуск. Ее место в группе сейчас занимает Санта Димопулос.