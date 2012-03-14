"Концерт года" от Шевчука и ДДТ покажут в кинотеатрах (ВИДЕО)

Компания «Кино без границ» 5 апреля выпускает в прокат уникальный фильм-концерт «Небо под сердцем» Юрия Шевчука и группы ДДТ. Пресс-показ фильма пройдет в пятницу, 23 марта в Большом зале кинотеатра «35мм» в 12:00.



Премьера фильма состоится там же во вторник, 27 марта. Юрий Шевчук лично представит картину, пресс-конференция с ним начнется в 18:00.

Фильм «Небо под сердцем» посвящен новой концертной программе группы ДДТ «Иначе» и состоит из двух частей – шоу 9 ноября 2011 года в СК «Олимпийский» и рассказа о подготовке альбома и концертной программы. Картина одновременно является и фильмом-портретом, поскольку главным героем выступает лидер группы Юрий Шевчук.



Режиссер «Неба» — Виктория Каськова, работавшая над проектами для BBC, National Geographic и Discovery, продюсером и оператором-постановщиком стал лауреат премии «Эмми» Юрий Бурак. Pre-mix объемного концертного звука 5.1. производился в Лондоне на студии Metropolis Group.



Премьерный концерт ДДТ «Иначе» 9 ноября в Олимпийском сопровождался видеорядом, созданным специально для каждой песни и проецируемым на 60-метровый экран. Это выступление ДДТ в "Олимпийском" было признано концертом года на недавней церемонии вручения премии "Чартова дюжина". Двойной диск ДДТ "Иначе", ставший девятнадцатым альбомом в студийной дискографии группы, вышел в октябре 2011 года и занял первое место в российском чарте продаж.