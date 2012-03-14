Закон, запрещающий петь под фонограмму, должен наконец заработать, а артисты обязаны начать платить налоги с гонораров за выступления на корпоративах, заявил в среду певец и депутат Государственной думы РФ Иосиф Кобзон.

"Я как законодатель принимал закон о защите прав потребителя, о запрещении артистам петь под фонограмму. Есть такой закон, но он не работает, потому что не разработана карательная система. Это же нужно создавать целый штат, который должен отслеживать, как я пою - под фонограмму или без, и так далее", - сказал Кобзон, передает РИА Новости.

Он привел в пример американских артистов, которые не позволяют себе петь под фонограмму.

"Это закон, которому подчиняются все", - отметил артист.

Кроме того, на сегодняшний день, по словам Кобзона, российские артисты не платят налоги с выступлений на корпоративах, но не по своей вине, а из-за отсутствия законодательной схемы для этого.

"А это колоссальная сумма. Артисты сейчас при рыночной экономике получают огромные гонорары - по 100 тысяч евро и больше. Но они не платят налоги, потому что нет закона", - пояснил певец.

Он вспомнил, как несколько лет назад выступил в защиту Филиппа Киркорова, которого обвинили в неуплате налогов. Кобзон пришел тогда к Анатолию Сердюкову, бывшему руководителем Федеральной налоговой службы.

"Я принес Сердюкову 100 тысяч долларов, сказав, что хочу заплатить налоги. На что он мне ответил, чтобы сначала я принес справку о том, кто мне их заплатил. И вот тогда с них возьмут налог, а потом уже, на основании этой справки, с меня.

По его мнению, "нужно действовать по системе законов Америки, Швейцарии или Франции, которые нужно трансформировать для России".

"Сейчас искусство убито корпоративами, куда приглашают артистов. Я сам грешный. Артист им поет, получает в конверте свои деньги и уходит, не заплатив налог. Это жуткое положение. Это если взять популярных артистов, но у нас гонорары в конвертах получают все и везде. В целом по стране это колоссальная сумма, которую можно и нужно обратить на культуру. Это самая бедная отрасль у нас в стране", - считает Кобзон.