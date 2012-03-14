Внебрачная дочь Максима Дунаевского мечтает встретиться с отцом (ВИДЕО)

Во Франции в бедном квартале Парижа живет внебрачная дочь знаменитого композитора Максима Дунаевского. Алине Спада, которая носит фамилию своего отчима, 28 лет. Девушка приехала в Москву и пришла в студию программы «Пусть говорят».

По словам Алины, отец не общается с ней четыре года. Они часто шлет папе смс-ки. А он отвечает только в день рождения девушки. Интервью на телевидении – крик души дочери известного композитора. На передачу Андрея Малахова пришла и мама Алины Нина Спада.

Женщина рассказала, как развивался роман с Дунаевским. Они встретились и полюбили друг друга, когда Максим расстался с третьей женой. Когда Нина узнала, что у любимого мужчины назревают новые отношения с другой женщиной, она решила жить самостоятельно. Вышла замуж и уехала с маленькой дочкой во Францию.

Напомним, Максим Дунаевский - сын композитора Исаака Дунаевского и балерины Зои Пашковой. Их брак не был зарегистрирован.

Максим Исаакович был женат семь раз. Его женой была актриса Наталья Андрейченко.

Внебрачная дочь Максима Дунаевского неплохо поет. Ей интересно было бы общаться с отцом. В студии участники программы высказывали разные мнения. А девушка смутилась, что не увидела отца, она очень ждет встречи с ним.