София Ротару сделала откровенное признание

Известная певица София Ротару призналась, что не осуждает женщин, у которых романы с молодыми мужчинами. В своем откровении звезда шоу-бизнеса рассказала, что за ней ухаживают мужчины, значительно моложе ее.

Ротару верит, что Алла Пугачева счастлива и комфортно чувствует себя с Максимом Галкиным. Артистке делали предложения, и даже намного лет ее моложе мужчины.

Но, по словам Софии Михайловны, это не ее путь. Несколько лет назад Ротару стала вдовой - скончался ее любимый муж Анатолий Евдокименко. Певица говорит, что Толю заменить на сможет никто. Он до сих пор в сердце артистки.

По словам Ротару, она однолюбка и ни о каких романах не может быть и речи.

У певицы взрослый сын, прекрасные внук и внучка.

Как пишут "Тайны звезд", София Ротару сейчас отдыхает в кругу родных на Мальдивах, набирается сил на райских островах.