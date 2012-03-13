Стас Михайлов в шестой раз станет отцом

На гастрольном выступлении в Пензе исполнитель Стас Михайлов заявил, что станет снова отцом. Михайлов с женой Инной уже воспитывает пятерых детей, но единственная общая дочь пары - Иванна, которая родилась в 2009 году.





Инна от первого брака с футболистом Андреем Канчельскисом родила двух детей. Сейчас сыну Андрею уже 18 лет, а дочери - Еве - 12. От брака Стаса с Инной Горб подрастает 11-летний Никита, а от Дарьи Зотовой растет 7-летняя Дарья.

В одном из интервью Стас и его вторая законная жена Инна рассказывали, как любят детей, что не разделяют их на «своих» и «не своих» и всерьез задумываются о появлении ребенка.