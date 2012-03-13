Зачем заходили в секс-шоп Прохоров и Собчак (ВИДЕО)

Ксению Собчак в передаче на телеканале "Дождь" очень интересовали отношение Михаила Прохорова к вопросам секса, его походы по секс-шопам. Прохоров сказал, что ничего в секс-шопах не покупал, потому что предпочитает все натуральное.



Ксения Собчак напомнила Прохорову о том, что как-то он писал статью под названием «Секс гуманизму не товарищ», уповая на то, что секс все же ему очень даже небезразличен. Прохоров же на это отвечал, что виновата тематика номера, он вынужден был писать про секс. Собчак же уверена в том, что эта тема Прохорова особо волнует, явно намекая на его «романы» в Куршавеле.

В студию позвонил некий директор эротического музея и спросил Прохорова, зачем тот ходил в секс-шоп, на что олигарх ответил, что заходил "поржать с ребятами". Вдруг Михаил спросил у самой Ксении, а она что покупала в таком магазине. "Что-то покупала, я этого не стесняюсь. Все, что естественно, то не безобразно", - ответила Ксюша, сообщает uznayvse.ru.



