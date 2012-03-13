Анита Цой записала песню, посвященную землетрясению в Японии

Ровно год назад в Японии произошло мощнейшие землетрясение, сопровождавшееся цунами.

Эта трагедия лично затронула семью известной российской певицы Аниты Цой.





Сын Аниты, узнав о случившимся, сильно переживал, ведь в городе Фукусима жила его хорошая знакомая, с которой они вместе учились. Анита, со всей своей семьей оказывала всяческую помощь девушке и ее родственникам.

Анита записала песню «Больно», которая вошла в новый альбом «Твоя_А» и посвятила ее трагедии, случившейся на Фукусиме. В своем новом шоу «Твоя_А», которое, по версии премии ZD Awards 2011, признано лучшим в нашей стране, певица создала специальную постановку о трагических событиях в жизни маленького народа, о том, как на глазах у людей рушатся дома и обрываются жизни самых близких, об угрозе радиоактивного заражения и ядерного взрыва, и о помощи, которая пришла со всех концов света. На постановку номера ушло более двух месяцев. Анита с особенной тщательностью работала над его созданием. После представления номера весь зал замер. Каждый человек, сидящий в зале, на себе ощутил и прочувствовал эту трагедию.





«Трагедия Фукусимы объединила миллионы человеческих сердец состраданием к невосполнимой утрате. Сегодня, год спустя, мы разделяем безмерное горе и зажигаем свечи в память об ушедших. Мы восхищаемся стойкостью японского народа, его мужеству и стремлению к быстрому восстановлению», - говорит Анита.