Маленькая Валуева на 8 марта получила в подарок яйца, Волочкова - жеребца

Долгое празднование Женского дня в России в этом году ознаменовано неординарными подарками российских медийных персонажей. Невысокая жена Галина огромного Николая Валуева получила на 8 марта яйца "на дерево вешать".

Боксер презентовал супруге расписные яйца. Он заранее заказал для нее эксклюзивные расписные яйца. По его словам, они маленькие – "на дерево вешать". Галина собирает коллекцию яиц, потому Николай и решил порадовать жену.

Блистательная Анастасия Волочкова, которая в понедельник дает концерт в Киеве, где ее дочь Ариша "споет песню Мамонтенок про маму" под занавес, получила в подарок от бывшего и, возможно, будущего мужа каурого жеребца. Вдовин раньше позволял Волочковой на нём кататься, теперь отдал.

"Вот каких коней должен дарить мужик, если он уважает Женщину, поделилась Волочкова в Twitter, где выложила фото подарка с собой.

Рэпер Тимати для своей Милы просто накрыл праздничный стол, но сделал он это на борту вертолета, сообщает портал Интерновости.ру. Актер Никита Джигурда для Марины Анисиной написал стихотворение полное любви и матов.

Денис Клявер из дуэта "Чай вдвоем" сводил жену в ресторан, а Иван Ургант не считает 8 марта праздником, потому подарков в этот день не дарит.