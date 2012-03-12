Гагарина стала новой пассией Меладзе (ВИДЕО)

У известного продюсера, автора знаменитых хитов Константина Меладзе, похоже, появилась новая пассия - Полина Гагарина, которая вернулась к активной светской жизни. Костя, по словам его друзей, отдает новой музе все новые хиты.

Например, песня "Спектакль окончен" могла быть отдана группе "ВИА Гра", а теперь ее поет Полина Гагарина.

Полина частенько летает в Киев, бросая все московские тусовки. Это и понятно, Меладзе из каждого своего увлечения умеет сделать звезду шоу-бизнеса. Если вернуться к истории, то пассиями Константина Меладзе были Котова, Грановская, Бушмина...

Константин давно женат, но это не помеха ему регулярно давать повод для слухов об очередном романе. Блоггеры удивляются слепоте ловеласа, перешагнувшего вторую половину жизни. Люди не могут поверить во взаимные чувства между красоткой, жаждущей славы и состоятельным продюсеров весьма солидных лет.



Большинство очень переживает за Константина, волнуясь о том, что он может не распознать меркантильных намерений своей новой фаворитки, сообщает uznayvse.ru. Другие им возражают: - "Люди, ну неужели у вас не осталось ни капли романтики?".



