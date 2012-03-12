Германика покажет эротический сериал о счастливой жизни (ВИДЕО)

Режиссер Валерия Гай Германика сняла в своем сериале известных российских актрис. Они почти все раздеваются перед камерой, но девушка не видит ничего эротичного в этих сценах.

— Ну есть в кадре сиськи, и что?, - заявила Валерия Гай Германика, когда сам продюсер Первого Константин Эрнст назвал сериал "Краткий курс счастливой жизни" эротическим. Сериал показывают с 12 марта. В анонсах зрители уже видели Светлану Ходченкову, Алису Хазанову, которые буднично рассказывают о трудностях в личной жизни.

— Есть баба – главная героиня, есть ее парень — главный герой, и есть их друзья. Вот и все. Там даже моя собака снялась, - рассказа Валерия ВокругТВ. В "Курсе счастливой жизни" снялась не только собака режиссера, а вообще все знакомые Германики, в том числе Рома Зверь, Олег Гаркуша, Лера Кудрявцева, продюсеры Игорь Толстунов с Денисом Евстигнеевым… Небольшую роль получила даже Ксения Собчак. В сериале она играет хозяйку пуделей.