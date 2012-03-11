Филипп Киркоров и Ани Лорак решили крестить дочек в один день

Король поп-музыки Филипп Киркоров и украинская певица Ани Лорак будут крестить своих маленьких дочерей Аллу-Викторию и Софию в один день. Крестным отцом дочери Лорак станет Киркоров.

Возможно, Ани Лорак станет крестной мамой малышки Филиппа - они решат «обменяться» крестниками. Точно пока неизвестно. Ранее сообщалось, что крестить принцессу Киркорова приглашен телеведущий Андрей Малахов.

Кто будет крестной матерью Софии, пока тоже держится в секрете, пишет 7d.org.ua. Предполагалось, что крестить свою дочку Ани пригласила Софию Ротару.