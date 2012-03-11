Алла Пугачева выложила в Интернет свои фото на отдыхе в Израиле (ФОТО)

Алла Пугачева отдыхает в Израиле в Кесарии со своей подругой Алиной. Местечко чудное. Сейчас в Израиле нет изнуряющей жары, комфортная погода. Морской воздух, знаменитые израильские спа-процедуры восстанавливают здоровье и нервы.

Напомним, в конце февраля и начале марта у Аллы Борисовны дни перед выборами были напряженными.

Напомним, ей пришлось принять участие в политических баталиях с самим Владимиром Жириновским, поддерживая Михаила Прохорова. В Интернете появились фото Примадонны на отдыхе. Пугачева якобы сама сняла себя на собственный «айфон» выложила фото в сеть, но потом удалила, пишет «ЭГ».

Но поклонники Аллы скопировали их и сохранили.







