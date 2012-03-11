Министром культуры Кировской области может стать резидент Камеди клаб

Бывший квнщик и нынешний резидент «Comedy Club» Гавриил Гордеев в ближайшее время может стать министром культуры Кировской области. Гавриил заявил в своем блоге, что он согласен принять предложение.



Недавно Гавриил, в шоу Камеди он носит прозвище Гавр, выступал в Доме Культуры «Родина» города Кирова. Выступая с труппой пермского театра, они показывали комедийный спектакль «Подыскиваю жену, недорого!». Среди пришедших зрителей был земляк Гавра - Никита Белых, губернатор Кировской области. После представления они встретились в неформальной обстановке.



Несмотря на слухи о главной теме разговора в окружении губернатора категорически отрицают информацию о грядущем назначении Гавра. Хотя сейчас должность министра культуры вакантна, сообщает uznayvse.ru. Прежний госчиновник Владимир Микрюков отправился на заслуженный пенсионный отдых.

«Я много думал над поступившим мне предложением и окончательно принимаю решение: я согласен быть в Кировской области министром культуры!!!» - такое объявление сделал Гордеев в своем блоге по окончании встречи с Белых.



