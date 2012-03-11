Филипп Киркоров решил повторить свой рекорд
11 марта 2012, 10:22 [ «Аргументы Недели» ]
Народный артист России Филипп Киркоров начинает большой гастрольный тур, который приурочен к его 45-летию. Турне получило название «Другой» и начнется в городах Прибалтики. Концерты будут проходить до 18 марта в крупнейших концертных залах.
Сегодня Филипп будет петь в Риге". 30 апреля Киркоров отметит свой юбилей в Государственном Кремлевском дворце. Здесь он также будет выступать 1 и 2 мая.
Далее тур продолжится летом в Болгарии и в странах Европы. В планах концерты в Америке, в частности, в самых престижных залах Нью-Йорка и Лас-Вегаса, сообщает ИТАР-ТАСС.
"Мы решили повторить рекорд, который установили 15 лет назад, - сказал Киркоров. - Тогда наше шоу, которое мы сначала представили в "Олимпийском", посмотрели миллионы во всей стране и в мире".