Филипп Киркоров решил повторить свой рекорд

Народный артист России Филипп Киркоров начинает большой гастрольный тур, который приурочен к его 45-летию. Турне получило название «Другой» и начнется в городах Прибалтики. Концерты будут проходить до 18 марта в крупнейших концертных залах.

Сегодня Филипп будет петь в Риге". 30 апреля Киркоров отметит свой юбилей в Государственном Кремлевском дворце. Здесь он также будет выступать 1 и 2 мая.

Далее тур продолжится летом в Болгарии и в странах Европы. В планах концерты в Америке, в частности, в самых престижных залах Нью-Йорка и Лас-Вегаса, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Мы решили повторить рекорд, который установили 15 лет назад, - сказал Киркоров. - Тогда наше шоу, которое мы сначала представили в "Олимпийском", посмотрели миллионы во всей стране и в мире".



