Самая маленькая певица в «Бурановских бабушках» - однофамилица Аллы Пугачёвой

Самая маленькая певица в удмуртском ансамбле «Бурановские бабушки» не оставляет никого равнодушным. Оказалось, что бабушка-артистка самого маленького роста из села Бураново носит такую же фамилию, как и Примадонна российской эстрады.

Наталья Яковлевна Пугачева с пятью подругами победили в составе «Бурановских бабушек» в российском отборочном туре «Бурановских бабушек».

Она рассказала, что с супругом «Афанасием Афанасьичем» они вырастили четверых детей. Пугачева из «Бурановских бабушек» говорит, что ее муж очень любит «Евровидение». Афанасий Афанасьевич очень мечтал, чтобы его жена -участница фолк-группы Наталья Пугачева - поехала на конкурс.

«Живем мы с ним уже пятьдесят семь годков», - поделилась бабушка, пишет 7d.org.ua. Так что Пугачева поедет на песенный конкурс вместе с дедушкой, как она его называет. Он будет поддерживать свою супругу в Баку.