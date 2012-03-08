В США обнародовано завещание известной певицы Уитни Хьюстон. Уитни Хьюстон завещала все свои денежные и материальные активы своей единственной дочери – 19-летней Бобби Кристине.

Девушка станет собственницей принадлежащих знаменитой матери автомобилей, недвижимости, украшений и одежды.

До того времени, пока девушке не исполнится 21 год, денежная часть наследства будет находиться в трастовом фонде, передает Радио Свобода.

Как пишут иностранные СМИ, Хьюстон составила завещание 3 февраля 1993 года примерно за месяц до рождения ребенка.



Известная американская певица, лауреат премий "Грэмми" и "Эмми" Уитни Хьюстон скончалась 11 февраля во второй половине дня в пригороде Лос-Анджелеса Беверли-Хиллс на 49-ом году жизни.