"Бурановские бабушки" представят Россию на "Евровидении-2012" в Баку

Фольклорный коллектив из удмуртского села Бураново, поющий на удмуртском, русском и английском языках, "Бурановские бабушки" будет представлять Россию на "Евровидении-2012" в Баку в мае.

7 марта коллектив победил в ходе финального отборочного концерта. "Бурановские бабушки" получили наибольшее количество баллов. Выступления участников оценивались профессиональным жюри и телезрителями.

За право поехать на "Евровидение" боролись 25 исполнителей, в том числе известные исполнители. "Бурановские бабушки" уже участвовали в национальном отборочном туре на "Евровидение" в 2010 году. Тогда им не удалось победить. Пока единственным из россиян победителем на конкурсе был Дима Билан.