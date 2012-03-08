Бабушки из Бураново обошли и Тимати с Аидой и Билана с Волковой (ВИДЕО)

Фольклорный ансамбль "Бурановские бабушки" будет представлять Россию на международном конкурсе "Евровидение-2012". Накануне вечером шестеро бабушек из удмуртского села Бураново победили в финале.

Национального отборочного конкурса. Прямую трансляцию финала вел телеканал "Россия 1". "Бурановские бабушки" исполнили песню "Party for Everybody". Зал апплодировал стоя. Пенсионерки, которым уже за 70, пели и пританцовавыли. Музыку фолк-группе написал Виктор Дробыш. А стихи они написали сами, но кто перевел на английский - не раскрыли секрет, пишет "КП".

За бабулечек проголосовало больше всего телезрителей и членов жюри. "Бурановские бабушки" опередили таких известных исполнителей, как Дима Билан и Юля Волкова, Тимати и Аида. Кстати, исполнение композиций звездных дуэтов понравилось зрителям. Они заняли второе и третье место соответственно.

За право поехать на "Евровидение" боролись 25 исполнителей. Песенный конкурс "Евровидение-2012" состоится в Баку с 22 по 26 мая.

"АН" сообщали, что "Бурановские бабушки" готовы представить Россию на "Евровидении-2012".

Напомним, в 2010 году коллектив уже участвовал в отборочном туре. Тогда "бабушкам" не удалось победить, и в итоге от России на конкурс поехал коллектив Петра Налича.