Полный список кандидатов на конкурс "Евровидение-2012"
7 марта 2012, 22:50 [ «Аргументы Недели» ]
В прямом эфире телеканала "Россия 1" проходят выборы кандидата на конкурс "Евровидение-2012". Свои песни представят 25 претендентов.
Полный список кандидатов:
1. Лена Максимова
2. Ксенона
3. Ирсон Кудикова
4. Группа The UPS
5. Сардор
6. Группа 4POST
7. Ефросия
8. Группа UNITE IT
9. Катя Савельева
10. Ольга Маковецкая
11. Рене
12. Группа Farinelli Balls
13. Полина Смолова
14. CHINKONG и КАРИНА
15. Мари Карне
16. Марк Тишман
17. Эд Шульжевский
18. Елена Екимова
19. Дима Билан и Юля Волкова
20. Группа Riff Action Family
21. АИДА и ТИМАТИ22. Павла
23. "Сестры Сё"
24. Группа "Бурановские бабушки"
25. Группа Jet Kids
Победителя определят телезрители путем телефонного, SMS- и интернет-голосования. Билан и Волкова исполнят композицию Back To Her Future. Авторы этой композиции работали с Дженнифер Лопес и Кайли Миноуг.
"Евровидение-2012" пройдет в мае в Баку. Сегодня стало известно, что кандидат от Армении не будет принимать участие в конкурсе.