В прямом эфире телеканала "Россия 1" проходят выборы кандидата на конкурс "Евровидение-2012". Свои песни представят 25 претендентов.

Полный список кандидатов:

1. Лена Максимова

2. Ксенона

3. Ирсон Кудикова

4. Группа The UPS

5. Сардор

6. Группа 4POST

7. Ефросия

8. Группа UNITE IT

9. Катя Савельева

10. Ольга Маковецкая

11. Рене

12. Группа Farinelli Balls

13. Полина Смолова

14. CHINKONG и КАРИНА

15. Мари Карне

16. Марк Тишман

17. Эд Шульжевский

18. Елена Екимова

19. Дима Билан и Юля Волкова

20. Группа Riff Action Family

21. АИДА и ТИМАТИ22. Павла

23. "Сестры Сё"

24. Группа "Бурановские бабушки"

25. Группа Jet Kids

Победителя определят телезрители путем телефонного, SMS- и интернет-голосования. Билан и Волкова исполнят композицию Back To Her Future. Авторы этой композиции работали с Дженнифер Лопес и Кайли Миноуг.



"Евровидение-2012" пройдет в мае в Баку. Сегодня стало известно, что кандидат от Армении не будет принимать участие в конкурсе.