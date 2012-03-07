Медики не подтвердили у актера Пороховщикова диагноз «инсульт»

Медики не подтвердили у актера Александра Пороховщикова диагноз «инсульт». Адвокат и друг семьи Сергей Жорин накануне сообщил, что супруга актера Ирина Пороховщикова обеспокоена состоянием мужа.

Он потерял речь. Врачи предполагают, что у него неврологическое заболевание. Руководитель пресс-службы Первого МГМУ имени Сеченова Борис Давыдов сообщил, что Александр Пороховщиков действительно находится в клинике пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии, гепатологии Первого МГМУ имени Сеченова.

Сейчас ему проводят все необходимые диагностические процедуры, и будут переводить в отделение неврологии, передает РИА Новости.

Напомним, Александр Пороховщиков болен диабетом и недавно перенес операцию - ему ампутировали часть стопы. И он находился в больнице.

Адвокат Сергей Жорин обратился к Минздраву с требованием поставить на контроль состояние Александра Пороховщикова, сообщает lifenews.ru.

По словам Жорина, стуация с Александром Шалвовичем совершенно непонятная, передает Life News.По его словам, Пороховщиков жаловался, что его застудили в клинике. Во вторник , 6 марта, актера должны были выписать. Но врачи позвонили супруге и сказали, что у него случился инсульт.

Ближе к вечеру врачи заявили, что диагноз "инсульт" у Пороховщикова не подтвердился. Жена 73-летнего Пороховщикова находится в шоковом состоянии.