Анастасия Мыскина родила третьего ребенка - третьего сына

Знаменитая теннисистка и телеведущая Анастасия Мыскина родила третьего ребенка. Третий сын Мыскиной появился на свет в первый день весны 1 марта. Роды проходили в перинатальном центре на Севастопольской.

Вес новорожденного – 3,74 килограмма, рост - 54 сантиметра. Мама трех сыновей чувствует себя хорошо. Анастасия и ее супруг бизнесмен Сергей Мамедов пока не решили, как назовут маленького.

У малыша есть старшие братья - Евгений и Георгий.

Напомним, до родов Мыскина вела на телеканале «Домашний» программу «Семейный размер». По ее словам, хочет поскорее вернуться к съемкам, пишет «ЭГ».

Летом, в в июне она в качестве телекомментатора собирается поехать на знаменитый Уимлдонский турнир.

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