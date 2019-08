Ансамбль «Бурановские бабушки» готов поехать на «Евровидение» - ВИДЕО

Певческий ансамбль из удмуртского села «Бурановские бабушки» готовится у международному песенному конкурсу «Евровидение-2012». Бабулечки из Бураново примут участие в финале отбора на Евровидение в среду, 7 марта.

Финал состоится в Москве. Соперниками участниц ансамбля, многим из которых за 70, станут опытный Дима Билан - он побеждал на этом конкурсе - в дуэте с Юлией Волковой, также выступавшей на "Евровидении" в составе "Тату"; рэпер Тимати и оперная певица Аида, Марк Тишман, Рената Байкова.«Бурановские бабушки» на родном языке перепели многие мировые хиты, среди которых Yesterday, Smoke On The Water, We Are The Champions.

Особое пристрастие они питают к русскому року, пишет «Российская газета». Любимая композиция - «Город золотой» Бориса Гребенщикова.Показ отборочного тура начнется в прямом эфире на канале "Россия 1" в 22 часа. Песенный конкурс "Евровидение-2012" пройдет в мае в Баку.